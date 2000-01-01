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Либерман не будет рекомендовать кандидата в премьеры 22.09 12:41   MIGnews.com

Либерман не будет рекомендовать кандидата в премьеры

Израильские СМИ сообщают о том, что, сегодня, 22 сентября, пройдет заседание фракции Наш Дом - Израиль.

Как ожидается, лидер фракции Авигдор Либерман объявит, что не будет рекомендовать никого президенту Рувену Ривлину в качестве лица, которому может быть поручено формирование нового правительства Израиля.

На прошлой неделе сановники НДИ предупредили, что подобное решение может быть принято в случае, если ни Ликуд, ни Кахоль Лаван не возьмут на себя обязательства по формированию “широкого либерального светского национального правительства”.


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