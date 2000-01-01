Либерман не будет рекомендовать кандидата в премьеры
Израильские СМИ сообщают о том, что, сегодня, 22 сентября, пройдет заседание фракции Наш Дом - Израиль.
Как ожидается, лидер фракции Авигдор Либерман объявит, что не будет рекомендовать никого президенту Рувену Ривлину в качестве лица, которому может быть поручено формирование нового правительства Израиля.
На прошлой неделе сановники НДИ предупредили, что подобное решение может быть принято в случае, если ни Ликуд, ни Кахоль Лаван не возьмут на себя обязательства по формированию “широкого либерального светского национального правительства”.