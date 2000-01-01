22.09 11:56 MIGnews.com

Ганцу придется сидеть с Биби и ультраортодксами

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Сегодня, 22 сентября президент Израиля Рувен Ривлин начнет консультации с главами фракций Кнессета, избранных в 22--й Кнессет. Бывший министр юстиции Израиля Хаим Рамон (Авода) прокомментировал сложившуюся политическую ситуацию в интервью радио 103 FM.Рамон, участвовавший во множестве коалиционных переговоров сказал: “На настоящий момент у Биби нет правительства - если ему не удастся украсть шесть голосов у другой стороны, во что сегодня трудно поверить. С другой стороны, арабы не поддерживают Ганца и Либерман говорит, что будет сидеть только в том правительстве, в котором участвуют и Кахоль Лаван, и Ликуд. То,что следует сделать Кахоль Лаван - это отказаться от выдвинутого ими требования, которое мне представляется ошибочным - требования о дисквалификации Нетаниягу. Нетаниягу может дисквалифицировать только юридическая система - и никто другой. Вторая вещь - им придется договариваться с ультраортодксами. Биби не порвет своего союза с ультраортодксами - даже если в Ликуде и есть люди, стремящиеся к этому”.На вопрос о том, должен ли Нетаниягу стать первым премьер-министром если договорятся о ротации, Рамон сказал: “Я не говорю кто должен быть первым. Просто следует начать осмысленные переговоры. Очевидно, что это не будет просто, это будет трудно. Очевидно, что будет включен компонент ротации. Но мы еще даже не начали переговоров”.На вопрос о том, как Либерман отреагирует на поддержку кандидатуры Ганца Объединенным Арабским Списком, Рамон ответил: “Ты говоришь о вотуме доверия Объединенного Списка правительству Ганца? Да они никогда в жизни не проголосуют за подобное. То, что повлияет на него - это его обещание не формировать правительство вместе с ультраортодксами и с крайне-правыми во главе с Нетаниягу. Я думаю, что он просто никого не будет рекомендовать. В случае, если Балад рекомендует Ганца это станет сигналом беспрецедентной революции в арабском секторе. Балад выступает против еврейско-арабского сотрудничества. Он отказался заключить предвыборную сделку с Мерец, потому что Мерец считается сионистской партией. Традиции Балад идут от Ханин Зуаби. Офер Касиф - менее экстремистская часть Объединенного Списка. Речь идет об идеологии. Я думаю они вчера не рекомендовали Ганца только из--за Балад и сейчас пытаются убедить их, что те выпрыгнули из собственных штанов. В конечном счете, не важно, кому первому дадут мандат на формирование правительства. Есть те, кто говорит, что Биби будет только счастлив если первым будет Ганц, потому что Ганца ждет провал. И поэтому ему придется сидеть с Биби и с ультраортодоксами, в противном случае у него правительства не будет”.