22.09 10:19 MIGnews.com

Барак: Либерман сам хочет быть премьером

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Бывший премьер-министр Израиля и лидер партии Демократический Лагерь Эхуд Барак сообщил в посту в фейсбук о том, что глава фракции Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман стремится стать главой правительства.Барак пишет: “У Ганца есть больше тех, кто его рекомендует, и у него - самая большая партия. Даже первого достаточно для того, чтобы ему дали мантдат на формирование правительства. Объединенный Арабский Список демонстрирует интеллигентность, толерантность и гибкость - гораздо больше, чем в прошлом. Надеюсь, что Ганц сможет сделать все, как надо. С Либерманом все куда сложнее. Нет никаких признаков того, что он намерен выполнить свое первоначальное обещание и рекомендовать главу самой крупной партии. Он также не намерен делать объявлений об этом с целью принудить Ликуд к замене Нетаниягу”.Барак предупреждает: “Судя по заминке Либермана, возникает сильнейшее подозрение на то, что он не намерен поддерживать широкое правительство Ганца или Нетаниягу, и возможно, он желает провала обоим. Любой провал коалиции, членами которой будут минимум 61 депутат Кнессета, приведет к третьим выборам, в результате которых в начале 2020 года может образоваться особенно плохое правительство во главе с Либерманом”.