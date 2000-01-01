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Скандал с плакатом: Ганца изобразили вместе с Амиром Перецем | Фото:22.02 08:37   MIGnews.com

Ганц оказался на плакате Авода: Кахоль Лаван негодует

"Кахоль Лаван" требует от блока "Авода-Гешер-Мерец" убрать фотографию Бенни Ганца с предвыборного плаката.

Партия обратится с жалобой в Центральную избирательную комиссию в случае отказа, передает Ynet.

"Избиратель может подумать, что существует взаимная договоренность о создании единого правительства, и сделать вывод, что голосование за один из блоков равносильно голосованию за другой, но на самом деле все обстоит совсем не так", – отметили в "Кахоль Лаван".

Так, на плакате изображены лидеры трех вышеуказанных партий, во главе которых стоит Бенни Ганц. В связи с этой ситуацией "Кахоль Лаван" потребовали убрать его фото с постеров до ближайшего воскресенья, 23 февраля.


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