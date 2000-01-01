22.01 18:29 MIGnews.com

"Кахоль Лаван начала кампанию среди эфиопских репатриантов

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В среду, 22 января, партия "Кахоль Лаван" начали специальную предвыборную кампанию среди репатриантов из Эфиопии.Кампания началась после того, как депутат Гади Еваркан перешел на прошлой неделе из "Кахоль Лаван" в "Ликуд". Премьер-министр Биньямин Нетаниягу тепло приветствовал Еваркана на мероприятии "Ликуда" в Иерусалиме, посвященному выборам 2 марта."Биби, эфиопские репатрианты не продаются", - говорится в новой рекламной кампании "Кахоль Лаван". "Хорошо, может быть, только один."Кампания, которую возглавят уроженка Эфиопии и депутат Кнессета Пнина Тамано-Шата, проведет мероприятия по всей стране, которые будут организованы сотнями волонтеров и лидеров выходцев из Эфиопии. Основной мотив будет состоять в том, что Нетаниягу "много обещает" эфиопским репатриантам и "ничего из этого не выполняет".