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Лапид - глава Еш Атид до окончания каденции 25-го Кнессета 21.11 10:01   MIGnews.com

Лапид - глава Еш Атид до окончания каденции 25-го Кнессета

Партия Еш Атид приняла решение о том, что Яир Лапид будет ее главой “до окончания срока каденции 25-го Кнессета”.

Решение принято “ввиду чрезвычайных обстоятельств”. “Чрезвычайными обстоятельствами” назвали “отсутствие активности 21-го и 22-го Кнессета” и создание блока Кахоль Лаван.

В Еш Атид сообщили, что речь идет о “технической процедуре”.

Согласно уставу партии, праймериз в ней должны были пройти в момент созыва 22-го Кнессета.


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