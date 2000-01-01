21.11 10:01 MIGnews.com
Лапид - глава Еш Атид до окончания каденции 25-го Кнессета
Партия Еш Атид приняла решение о том, что Яир Лапид будет ее главой “до окончания срока каденции 25-го Кнессета”.
Решение принято “ввиду чрезвычайных обстоятельств”. “Чрезвычайными обстоятельствами” назвали “отсутствие активности 21-го и 22-го Кнессета” и создание блока Кахоль Лаван.
В Еш Атид сообщили, что речь идет о “технической процедуре”.
Согласно уставу партии, праймериз в ней должны были пройти в момент созыва 22-го Кнессета.
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