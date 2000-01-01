21.11 10:01 MIGnews.com

Лапид - глава Еш Атид до окончания каденции 25-го Кнессета

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Партия Еш Атид приняла решение о том, что Яир Лапид будет ее главой “до окончания срока каденции 25-го Кнессета”.Решение принято “ввиду чрезвычайных обстоятельств”. “Чрезвычайными обстоятельствами” назвали “отсутствие активности 21-го и 22-го Кнессета” и создание блока Кахоль Лаван.В Еш Атид сообщили, что речь идет о “технической процедуре”.Согласно уставу партии, праймериз в ней должны были пройти в момент созыва 22-го Кнессета.