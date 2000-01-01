21.11 07:02 MIGnews.com

"Будет принят закон об отмене выходного в день выборов"

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Глава фракции Ликуд в Кнессет Мики Зоар опубликовал твит, в котором сообщает о том, что выдвинет законопроект об отмене выходного дня в день выборов.Зоар пишет: “К нашему сожалению, речь Либермана демонстрирует, что мы идем на выборы. Взрыв его негодования в отношении харедим захлопнул дверь для формирования правого правительства. Если до этого был какой-то шанс на компромисс, сегодня он от него отказался, агрессивно атаковав их. Я немедленно внесу законопроект об отмене выходного дня в день выборов, с тем, чтобы сэкономить государству два миллиарда шекелей”.