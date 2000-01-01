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Ривлин: Израиль переживает самые темные времена в истории | Фото:21.11 16:16   MIGnews.com

Ривлин: Израиль переживает самые темные времена в истории

Президент Реувен Ривлин в четверг вручил спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну официальное уведомление об истечении мандата Бенни Ганца на формирование правительства.

Теперь мандат на формирование коалиции впервые в истории Израиля находится в руках Кнессета: если 61 депутат выразят какому-то кандидату свою поддержку в течение трех недель, ему и будет поручена эта работа в следующие 14 дней. Если же коалицию не удастся сформировать и на этот раз – в стране снова пройдут парламентские выборы.

"Это самые темные времена за всю историю Государства Израиль. Это один из важнейших моментов для самоанализа. Я хотел бы напомнить, что эта жалкая политическая ситуация стала возможной после вторых выборов за год, навязанных гражданам Израиля после того, как 21-й Кнессет решил самораспуститься", - заявил Ривлин Эдельштейну на церемонии в резиденции президента.

По его словам, депутатам пора прекратить политику разрушения.

"Пусть не будет иллюзий – ваша политическая судьба не важнее, чем пожилой человек в больнице, дети, нуждающиеся в специальным образовании, жертвы насилия из сектора Газа, жители юга - евреи, арабы – все, кто нуждается в защите от ракетного огня и кому нужно укрытие. В течение следующих трех недель не будь блоков или партий. Каждый из вас должен обратиться к своей совести и ответить на один вопрос: "Каков мой долг перед Государством Израиль?", - заявил Ривлин, обращаясь к депутатам Кнессета.

В свою очередь спикер парламента Юлий Эдельштейн пообещал сделать все, что в его силах, для формирования широкой коалиции.


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