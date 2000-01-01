21.11 15:13 MIGnews.com

Эдельштейн: никто не хочет новых выборов

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Спикер Кнессета Юли Эдельштейн призвал партийных лидеров объединиться, чтобы предотвратить третьи выборы.Об этом он заявил, получив мандат от президента Реувена Ривлина, передает "Аруц Шева"."Выборы можно предотвратить. Никто не хочет выборов", – отметил Эдельштейн, дав понять, что переход к очередной избирательной кампании нанесет ущерб малому бизнесу, фермерам, пожилым людям, инвалидам и всем гражданам Израиля.Накануне, 20 ноября, лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц вернул мандат Ривлину, признав поражение в попытках сформировать правительство. Теперь у Кнессета есть 21 день, чтобы выбрать кандидата, на которого будет возложена аналогичная задача.