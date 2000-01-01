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Эдельштейн: никто не хочет новых выборов | Фото:21.11 15:13   MIGnews.com

Эдельштейн: никто не хочет новых выборов

Спикер Кнессета Юли Эдельштейн призвал партийных лидеров объединиться, чтобы предотвратить третьи выборы.

Об этом он заявил, получив мандат от президента Реувена Ривлина, передает "Аруц Шева".

"Выборы можно предотвратить. Никто не хочет выборов", – отметил Эдельштейн, дав понять, что переход к очередной избирательной кампании нанесет ущерб малому бизнесу, фермерам, пожилым людям, инвалидам и всем гражданам Израиля.

Накануне, 20 ноября, лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц вернул мандат Ривлину, признав поражение в попытках сформировать правительство. Теперь у Кнессета есть 21 день, чтобы выбрать кандидата, на которого будет возложена аналогичная задача.


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