Гидеон Саар бросил вызов Нетаниягу

По его словам, перед очередным раундом выборов в стране необходимо установить лидерство в партии "Ликуд".
Более того, Саар добавил, что Израилю необходимо двигаться вперед в вопросе установления суверенитета над собственными поселениями на Западном берегу.
"Мы не требуем суверенитета над территориями Палестинской автономии, и, хотя сегодня это невозможно, мы по-прежнему открыты для будущих переговоров. Правильнее всего сделать – демонтировать военную инфраструктуру "Исламского джихада" и ХАМАСа в секторе Газа", – резюмировал он.