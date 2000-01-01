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Гидеон Саар бросил вызов Нетаниягу | Фото:21.11 13:50   MIGnews.com

Гидеон Саар бросил вызов Нетаниягу

Один из авторитетнейших членов партии "Ликуд" Гидеон Саар бросил вызов премьер-министру Биньямину Нетаниягу, объявив, что может сформировать правительство и объединить нацию.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По его словам, перед очередным раундом выборов в стране необходимо установить лидерство в партии "Ликуд".

Более того, Саар добавил, что Израилю необходимо двигаться вперед в вопросе установления суверенитета над собственными поселениями на Западном берегу.

"Мы не требуем суверенитета над территориями Палестинской автономии, и, хотя сегодня это невозможно, мы по-прежнему открыты для будущих переговоров. Правильнее всего сделать – демонтировать военную инфраструктуру "Исламского джихада" и ХАМАСа в секторе Газа", – резюмировал он.


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