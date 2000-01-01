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Ганц противопоставил себя Нетаниягу: народу нужен лидер | Фото:21.11 10:41   MIGnews.com

Ганц противопоставил себя Нетаниягу: народу нужен лидер

Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц в выступлении 20 ноября противопоставил себя премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Это произошло, когда он объявлял о провале в формировании правительства, передает The Times of Israel.

В частности, во время выступления Ганц развернулся к камерам, расположенным в задней части небольшого зала конференц-центра Тель-Авива, обратившись непосредственно к премьер-министру.

"Нетаниягу! Государство не ваше. Государство и не мое. Государство принадлежит гражданам. Освободите страну от удушения и вступите в прямые переговоры. Вы ведете нас к опасному столкновению, за которое придется заплатить высокую цену, и за которое вы, и только вы, понесете ответственность", – сказал Ганц.

Лидер "Кахоль Лаван" противопоставил мировоззрение свое и оппонента, пытаясь нарисовать картину двух разных израильтян и лидеров.

"Народ Израиля нуждается в лидере с четким мировоззрением, а не в лидере с иммунитетом. В лидерстве, которое прокладывает дорогу во благо людей, а не обходной путь вокруг расследований. Необходимо лидерство с социальным видением, чтобы работать на людей, которое не погружено в собственную правовую грязь, а отвечает интересам народа", – отметил он.


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