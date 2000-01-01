21.09 09:58 MIGnews.com

В борьбе за голоса: Ликуд потерял 300 000 избирателей

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Премьер-министра Биньямин Нетаниягу и его партия "Ликуд" потеряли около 300 000 голосов в борьбе за сохранение голосов и поглощение двух конкурирующих партий - "Кулану" и "Зеут". На прошлых выборах в апреле, партии, выступавшие по отдельности, набрали на треть миллиона голосов больше, чем сейчас.В преддверии выборов "Ликуд" "поглотил" "Кулану" - партию министра финансов Моше Кахлона - в свой список. Нетаниягу также договорился с Моше Фейглином, главой "Зеут", который набрал 118 000 голосов в апреле, но не прошел избирательный барьер. За снятия с выборов Нетаниягу пообещал Фейглину должность министра и продвижение политики о легализации каннабиса.Оба действия были приняты, чтобы избежать потери голосов у правого лагеря. Однако, "Ликуд" (35) и "Кулану" (4) выиграл в общей сложности 39 мест на апрельских выборах, а "Зеут" стоил еще двух. Сейчас же партия Нетаниягу набрала всего 31 место. 1 411 157 голосов, которые были отданы трем партиям в апреле, упали до 1 111 535 для "Ликуда" в сентябре.Эксперты предполагают, что некоторые из избирателей "Кулану" и "Зеута" в конечном итоге проголосовали за НДИ, а другие переключились на "Кахоль Лаван". Нетаниягу также не удалось выиграть так называемое "голосование солдат".В четверг лидеры всех партий правого религиозного блока подписали документ, обещающий рекомендовать Нетаниягу в качестве следующего премьер-министра. После этого премьер-министр призвал Ганца присоединиться к правительству, в которое входят эти партии и отказаться от требования "светского" правительства в единстве с "Ликудом". Ганц и другие лидеры партии отклонили предложение, настаивая на том, что в следующей коалиции Ганц должен быть премьер-министром.