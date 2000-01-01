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Ицик Шмули готов взять на себя руководство 21.06 12:32   MIGnews.com

Ицик Шмули готов взяться за бразды правления

Ицик Шмули, член партии “Авода”, в интервью The Jerusalem Post заявил, что “первая задача для следующего председателя партии – справиться с наихудшим кризисом, когда-либо существовавшим в ней”.

Шмули рассказал, что намерен “строить мосты вместо стен”, когда речь зашла об арабах, друзах, представителях либерального направления в иудаизме и жителях периферии. “Они увидят в “Аводе” политический дом, к которому захотят присоединиться.”

Член партии считает, что отделение от палестинцев – то, что нужно “для сохранения Израиля еврейским и демократическим”. Шмули призывает “взглянуть на более широкую цель замены правительства”, и подчеркивает, что “это не может произойти без поддержки арабов, как это было во времена Ицхака Рабина”. “Нам нужно, чтобы они не давали премьер-министру вредить нашей демократии, приобретая иммунитет и поддерживая экстремистов”.

На вопрос, планирует ли он расстаться с “Ликудом” и заменить “Еш Атид” как партнера Бени Ганца, Шмули сказал, что рассмотрит “все варианты” и выберет то, что нужно для левого лагеря и его партии. Также он не отрицал, что в дальнейшем его партия и “Ликуд” могут сотрудничать, но добавил, что “без Нетаниягу”.

“Я буду продолжать действовать в защиту прав ЛГБТ-сообщества”, – пообещал член партии “Авода”.


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