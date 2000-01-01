21.06 14:32 MIGnews.com

Саар – предпочтительный кандидат для избирателей Ликуда

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Гидеон Саар является предпочтительным кандидатом для избирателей Ликуда, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху вынужден будет уйти в отставку. Об этом говорится в обзоре, опубликованном утром в пятницу, 21 июня, Ниссимом Мишалем на радио 103 FM.Согласно опросу, проведенному исследовательским институтом Maagar Mohot, Саар лидирует среди избирателей Ликуда с поддержкой 33%, за ним следуют министр иностранных дел Израиля Кац с 29%, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн с 16% и министр общественной безопасности Гилад Эрдан с поддержкой 6%.Удивительно, но 10% избирателей Ликуда считают, что Айлет Шакед должна возглавить Ликуд, если Нетаньяху будет вынужден уйти в отставку.Среди широкой публики картина аналогична: Саар лидирует с поддержкой 27%, в то время как Кац и Эдельштейн получили 19%, Шейк пользуется поддержкой 13%, а Эрдан – только 2%.Опрос показал, что если бы выборы в Кнессет состоялись в пятницу, то правый блок во главе с Ликудом получил бы только 60 мест в Кнессете и не смог бы сформировать коалицию.Ликуд, согласно опросу, получит 34 места на выборах, Яадут А-Тора – 8, ШАС – 8, Союз правых партий – 6 и Ха Ямин Ха Хадаш – 4.Либерман может рассчитывать на 8 мест, на 3 больше, чем в уходящем Кнессете, что, по его собственным заявлениям, может вынудить формирование правительства единства между Ликудом и Кахоль Лаван.Левоцентристский блок получит 52 места: Кахоль Лаван – 33, Хадаш – 6, Мерец – 5, Раам – 4 и Авода – 4.Опрос проводился в четверг и включал 501 участника в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет 4%.