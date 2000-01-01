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Опрос: `Ликуд` уступает `Кахоль Лаван`; правые - левым | Фото:21.02 10:17   MIGnews.com

Опрос: "Ликуд" уступает "Кахоль Лаван"; правые - левым

Согласно новому опросу, партия "Кахоль Лаван" обгоняет "Ликудом" на три места, подтолкнув левый арабский блок в узкое преимущество над правым религиозным блоком.

Новый опрос, проведенный Маагар Мохот и опубликованный i24NEWS и Исраэль Хайом в пятницу, 21 февраля, показал, что партия "Кахоль Лаван" поднялась с 34 мест в опросе на прошлой неделе до 36 мест.

"Ликуд" набрал позиции, но остался позади с 33 местами.

В целом, левый арабский блок поднялся на одно места с прошлой недели, увеличившись с 56 мест до 57, в то время как правый религиозный блок упал с 57 мест до 56.

"НДИ" остается со стабильными семью местами - на один меньше, чем партия выиграла в сентябре 2019 года. Авода-Гешер-Мерец получит восемь мест, столько же, сколько в опросе на прошлой неделе. Объединенный арабский список, получивший в сентябре 13 мест, сократился с 14 мест в опросе на прошлой неделе до 13.

Среди партий харедим, "Яадут а-Тора" упала на одно место с прошлой недели, с восьми мест до семи, то же самое число, которое партия выиграла в сентябре; в то время как "ШАС" остается на восьми местах.

"Ямина" Нафтали Беннетта сократилась в опросе на этой неделе с девяти мест до восьми - на один больше, чем партия выиграла на последних выборах.

"Оцма ле-Исраэль", которая не смогла преодолеть избирательный барьер в 3,25% на последних выборах, получила бы 1% голосов, если бы сегодня были проведены новые выборы.


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