21.02 10:17 MIGnews.com

Опрос: "Ликуд" уступает "Кахоль Лаван"; правые - левым

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Согласно новому опросу, партия "Кахоль Лаван" обгоняет "Ликудом" на три места, подтолкнув левый арабский блок в узкое преимущество над правым религиозным блоком.Новый опрос, проведенный Маагар Мохот и опубликованный i24NEWS и Исраэль Хайом в пятницу, 21 февраля, показал, что партия "Кахоль Лаван" поднялась с 34 мест в опросе на прошлой неделе до 36 мест."Ликуд" набрал позиции, но остался позади с 33 местами.В целом, левый арабский блок поднялся на одно места с прошлой недели, увеличившись с 56 мест до 57, в то время как правый религиозный блок упал с 57 мест до 56."НДИ" остается со стабильными семью местами - на один меньше, чем партия выиграла в сентябре 2019 года. Авода-Гешер-Мерец получит восемь мест, столько же, сколько в опросе на прошлой неделе. Объединенный арабский список, получивший в сентябре 13 мест, сократился с 14 мест в опросе на прошлой неделе до 13.Среди партий харедим, "Яадут а-Тора" упала на одно место с прошлой недели, с восьми мест до семи, то же самое число, которое партия выиграла в сентябре; в то время как "ШАС" остается на восьми местах."Ямина" Нафтали Беннетта сократилась в опросе на этой неделе с девяти мест до восьми - на один больше, чем партия выиграла на последних выборах."Оцма ле-Исраэль", которая не смогла преодолеть избирательный барьер в 3,25% на последних выборах, получила бы 1% голосов, если бы сегодня были проведены новые выборы.