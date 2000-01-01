21.02 09:08 MIGnews.com

"Без Нетаниягу в первом туре было бы правое правительство"

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Бывший министр юстиции Аелет Шакед (Ямина) рассказала о поведении премьер-министра Биньямина Нетаниягу по отношению к ее партии и прокомментировала ее отношения с Нафтали Беннеттом.В интервью газете Israel Hayom Шакед сказала: "Если бы в первом туре выборов не было Нетаниягу, у нас было бы сегодня сильное и стабильное правое правительство. В пятницу, за пять дней до апрельских выборов, я позвонил одному из людей, ближайших к Нетаниягу, и сказал ему: "Он проводит кампанию Гевальт, одна из партий в блоке наверняка рухнет, и у него не будет правительства."""Этот человек сказал мне: "Ты права, но это то, что Нетаниягу решил сделать. Я ответила: "Хорошо, я желаю Нетаниягу удачи", и разговор был окончен."По её словам, в "Ликуде" обрадовались, когда её и Нафтали Беннетта партия "Ха Ямин ха Хадаш" не прошла избирательный порог."В тот момент они не представляли, что Либерман не пойдет с ними в правительство. Нетаниягу только борется с нами. Он говорил перед каждым этапом: "Не голосуй за Ямину, голосуй за Ликуд".Она добавила, что "Ликуд" не хочет, чтобы иметь министра юстиции и министра обороны от религиозного сионизма."Мы бросаем им вызов. Когда мы с Беннеттом занялись политикой, мы представили план применения суверенитета в Иудее и Самарии, а премьер-министр освободил террористов в сделке с Шалитом."Шакед также высказался об отношениях с и.о. министра обороны Нафтали Беннеттом. "Премьер-министр предложил нам два варианта - либо получить два министерских портфеля - на выбор между делами диаспоры, социального обеспечения или сельского хозяйства - либо один портфель для Нафтали, портфеля обороны.""Нафтали позвонил мне, мы посоветовались, и я подумал, что для него будет правильным занять министерство обороны. В первую очередь на благо страны, в которой полтора года не было министра обороны, а также потому, что никто не заслуживает этой роли больше, чем Нафтали.""Соглашение между нами заключается в том, что мы получаем равные портфели, но на этот раз я решила отказаться от моего, чтобы он получил свой. В следующий раз я не откажусь от двух равных портфелей.""Мы полноправные партнеры. В политической жизни много сложных ситуаций и испытаний, но когда есть реальное доверие, можно преодолеть кризисы. Нафтали и я не друзья вне работы, наши семьи не проводят время вместе. Но на работе мы знаем, как отлично работать вместе."