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Либерман: политическая карьера Нетаниягу подошла к концу | Фото:21.02 08:23   MIGnews.com

Либерман: политическая карьера Нетаниягу подошла к концу

Председатель "НДИ" Авигдор Либерман заявил в четверг, 20 февраля, что Биньямин Нетаниягу "больше не может быть премьер-министром" и должен завершить политическую карьеру. Об этом сообщает Гаарец.

По словам политика, "Нетаниягу слишком долго находился у власти, потерял инстинкты и мотивацию работать и делать то, что необходимо". Более того, Либерман категорически исключил предположение, что его партия будет рекомендовать президенту Реувену Ривлину поручить Нетаниягу сформировать правительство после всеобщих выборов 2 марта.

Однако он "очень хотел бы видеть "Ликуд" в качестве одной из партий, формирующих следующую правящую коалицию.

Когда его спросили, предлагал ли ему "Кахоль Лаван" Бенни Ганца присоединиться к правительству с Объединенным арабским списком, Либерман сказал, что это "не подлежит обсуждению. Объединенный арабский список - это партия, поддерживающая террор, они незаконны, они не могут быть частью правительственной структуры, ни изнутри, ни снаружи."

Ссылаясь на уголовное расследование, начатое по делу Ганца и его бывшей компании по искусственному интеллекту "Пятое измерение", Либерман сказал, что он отказывается судить человека до решения государственного обвинителя и суда.

"Я не знаком с этим делом. Если есть предварительные выводы, полиция должна провести расследование."


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