21.02 08:23 MIGnews.com

Либерман: политическая карьера Нетаниягу подошла к концу

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Председатель "НДИ" Авигдор Либерман заявил в четверг, 20 февраля, что Биньямин Нетаниягу "больше не может быть премьер-министром" и должен завершить политическую карьеру. Об этом сообщает Гаарец.По словам политика, "Нетаниягу слишком долго находился у власти, потерял инстинкты и мотивацию работать и делать то, что необходимо". Более того, Либерман категорически исключил предположение, что его партия будет рекомендовать президенту Реувену Ривлину поручить Нетаниягу сформировать правительство после всеобщих выборов 2 марта.Однако он "очень хотел бы видеть "Ликуд" в качестве одной из партий, формирующих следующую правящую коалицию.Когда его спросили, предлагал ли ему "Кахоль Лаван" Бенни Ганца присоединиться к правительству с Объединенным арабским списком, Либерман сказал, что это "не подлежит обсуждению. Объединенный арабский список - это партия, поддерживающая террор, они незаконны, они не могут быть частью правительственной структуры, ни изнутри, ни снаружи."Ссылаясь на уголовное расследование, начатое по делу Ганца и его бывшей компании по искусственному интеллекту "Пятое измерение", Либерман сказал, что он отказывается судить человека до решения государственного обвинителя и суда."Я не знаком с этим делом. Если есть предварительные выводы, полиция должна провести расследование."