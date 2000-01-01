21.01 09:20 MIGnews.com

Либерман: Я не жду чудес, я их обычно делаю

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Лидер фракции Наш Дом-Израиль Авигдор Либерман дал интервью радио Решет Бет.Либерман сообщил слушателям: “Мы построили конструкцию, которая предотвратит дополнительные выборы”.Либерман прокомментировал предложение назначить лидера партии Оцма Йегудит Итамара Бен-Гвира послом, в обмен на то, что партия не будет участвовать в выборах. Он сказал: “Это - абсолютное безумие”.Либермана, однако, не спрашивали об его отношении к Бен-Гвиру. Ему задали вопрос: "Вы наложите вето на создание правительства Ганца при поддержке Объединенного Арабского Списка?" Либерман ответил: “Я прежде всего хочу поговорить об истории с Бен-Гвиром. Вчера я слышал, что ему предложили стать послом. Я удивлен, что Нетаниягу не предложил ему место принца Гарри и Меган Маркл. Мне это представляется абсолютным безумием. Относительно вашего вопроса - я вас заверяю, выборов больше не будет. Будет правительство. Я войду только в правительство национального единства. Обратите внимание на то, что единственное соглашение между Ганцем и Нетаниягу - это соглашение об увеличении финансирования партий. очевидно, они действительно в этом нуждаются”.На вопрос “Как вы добьетесь того, что дополнительных выборов не будет ?” Либерман ответил: “Наш Дом Израиль не будет сидеть ни в какой комбинации с поддерживающими террор и с пятой колонной. Нет никаких оснований давать им легитимацию. И поэтому мы заранее построили конструкцию правительства. Как? - Давайте это пока оставим… это будет либеральное и сионистское правительство”.На вопрос о том, готов ли он включить Мерец в подобную “конструкцию” Либерман ответил: “Мы добьемся формирования сионистского и либерального правительства. Я клянусь здесь и сейчас, что мы не пойдем на следующий раунд выборов. Те, кто голосует за Ликуд и за Кахоль Лаван - голосуют за четвертые выборы. Эти две большие партии затянули нас в выборы. Все остальное - только отговорки. Я сказал, что если будет основано правительство с поддержкой 65 мандатов, они получат бонусом - еще восемь мандатов. Я не жду чудес. Я их обычно делаю”.