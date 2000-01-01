Нетаниягу откажется от иммунитета ради аннексии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу откажется от иммунитета от обвинений в коррупции, если председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц поддержит на следующей неделе инициативу по распространению суверенитета Израиля над долиной реки Иордан. Об этом сообщает общественная телекомпания Кан.
Источники из "Ликуда" сообщили, что Нетаниягу рассматривает возможность публично предложить подобную сделку Ганцу, когда его партия начинает свою предвыборную кампанию Международном конференц-центре в Иерусалиме.
Напомним, что председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц пообещал, что он будет настаивать на применении суверенитета Израиля над долиной реки Иордан после предстоящих выборов.
"Долина реки Иордан является восточным оборонительным щитом Государства Израиль при любом будущем сценарии, который будет иметь место. Правительства, которые обдумали его возвращение, допустили стратегическую и серьезную ошибку безопасности", - заявил Ганц в поездке по региону.
Ганц подвергся критике со стороны левых законодателей за его обещание применить суверенитет Израиля над долиной реки Иордан после выборов 2 марта.
Лидер "Авода-Гешер" Амир Перец связал это обещание с попыткой привлечь правых избирателей.