Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу откажется от иммунитета ради аннексии | Фото:21.01 19:19   MIGnews.com

Нетаниягу откажется от иммунитета ради аннексии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу откажется от иммунитета от обвинений в коррупции, если председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц поддержит на следующей неделе инициативу по распространению суверенитета Израиля над долиной реки Иордан. Об этом сообщает общественная телекомпания Кан.

Источники из "Ликуда" сообщили, что Нетаниягу рассматривает возможность публично предложить подобную сделку Ганцу, когда его партия начинает свою предвыборную кампанию Международном конференц-центре в Иерусалиме.

Напомним, что председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц пообещал, что он будет настаивать на применении суверенитета Израиля над долиной реки Иордан после предстоящих выборов.

"Долина реки Иордан является восточным оборонительным щитом Государства Израиль при любом будущем сценарии, который будет иметь место. Правительства, которые обдумали его возвращение, допустили стратегическую и серьезную ошибку безопасности", - заявил Ганц в поездке по региону.

Ганц подвергся критике со стороны левых законодателей за его обещание применить суверенитет Израиля над долиной реки Иордан после выборов 2 марта.

Лидер "Авода-Гешер" Амир Перец связал это обещание с попыткой привлечь правых избирателей.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:01
Посол Германии призвал Иран признать Израиль
19:48
Нетаниягу приветствовал мировых лидеров в Иерусалиме
19:40
Ханийе не вернется в Газу
19:20
Разногласия России и США привели к закрытию трассы в Сирии
18:26
Издатель Haaretz назвал "фашистом" покойного активиста
18:12
Люди не верят в улучшение жизни посредством усердной работы
18:08
США и Великобритания "сокращают войска" в Ираке
18:06
Польша призвала Путина рассказать правду про Холокост
17:31
Самодельные зажигательные устройства обнаружены в Негеве
17:30
Беннетт: мы в битве за Землю Израиля
17:26
"Сделка века": Кушнер с командой Трампа посетит Израиль
17:12
Грета Тунберг собирается выступить на форуме в Давосе
16:51
Ирак: санкции США могут подтолкнуть Багдад к Ирану, РФ и КНР
16:32
Опрос: уровень антисемитизма во Франции продолжает расти
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus