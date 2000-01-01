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Реакция политиков на заявление Ганца об аннексии | Фото:21.01 15:23   MIGnews.com

Реакция политиков на заявление Ганца об аннексии

Глава "Кахоль Лаван" Бенни Ганц подвергся критике со стороны левых законодателей за его обещание применить суверенитет Израиля над долиной реки Иордан после выборов 2 марта.

Лидер "Авода-Гешер" Амир Перец связал это обещание с попыткой привлечь правых избирателей.

"Заявления об аннексии [Иорданской] долины являются пустыми и безрассудными. Армия обороны Израиля должна оставаться в этом районе столько времени, сколько необходимо, но руку Израиля следует протянуть к миру и дипломатическому урегулированию", - написал он в Twitter.

Ницан Горовиц, глава левой партии "Мерец", также заявил, что "Кахоль Лаван" либо гонятся за правыми голосами из-за "неуверенности", либо верят в в подобное решение из-за "отсутствия логики".

"В любом случае, становится очень ясно, что левоцентристским избирателям нечего искать в "Кахоль Лаван", - написал он.

Руководитель Объединенного списка Айман Уда посчитал, что такие заявление являются "имитацией" премьер-министра Биньямина Нетаниягу и неудачной попыткой занять его места. Он также предсказал мрачный исход, если Ганц решится на такой шаг.

"Аннексия - это устранение любых шансов на демократию и мир. Ганц, видимо, забыл, что после кампании есть реальная жизнь. Жалкая попытка набрать несколько голосов от правых не стоит будущего уничтожения всех нас", - написал он в Twitter.

На заявление ответил и премьер-министр Нетаниягу. По его словам, для аннексии нет необходимости ждать конца выборов.

"Зачем ждать до окончания выборов, если возможно применить суверенитет над долиной реки Иордан уже сейчас, при широком согласии в Кнессете? Бенни Ганц, я жду вашего ответа сегодня вечером, если только Ахмад Тиби не наложит на вас вето."

Однако неясно, почему он считает, что предвыборное обещание Ганца заставит юридического советника Авихай Мандельблита пересмотреть свою прежнюю юридическую позицию.


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