Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Ганц о слиянии Переца и Бен-Гвира: это печальный день | Фото:20.12 19:00   MIGnews.com

Ганц о союзе Переца и Бен-Гвира: печальный день

В пятницу, 20 декабря, лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц раскритиковал решение партий "Еврейский дом" и "Оцма Йехудит" вместе баллотироваться на выборах в 23-й Кнессет.

Он назвал это – "печальным днем для национально-религиозной общины Израиля", передает The Times of Israel.

По мнению Ганца, премьер-министр Биньямин Нетаниягу приложил к этому руку. Также не обошлось и без персональной критики лидера партии "Еврейский дом" Рафи Переца.

"Я никогда бы не думал, что Рафи Перец, педагог и человек принципа, возглавит движение за привлечение расистских наследников Меира Кахане в израильский Кнессет. Этот союз не создаст легитимности для партии "Оцма Йехудит", а скорее делегитимизирует раввина Рафи и его партию", – сказал Ганц.

К недовольству политическим союзом также выразил Яир Лапид, назвав слияние "позором" религиозного сионизма.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:29
Украинские легкоатлеты не смогут поехать на Олимпиаду  
18:37
Twitter внезапно удалил тысячи аккаунтов: в чем причина
17:52
Израиль еще больше затянет "финансовую петлю" на ХАМАСе
17:31
Эрдоган пригрозил США "ответкой" на санкции
17:10
Муж Елизаветы II госпитализирован
16:50
Лидер ХАМАСа путешествует по миру в поисках поддержки
16:26
Родители стрелка с Лубянки рассказали, кем был их сын
16:08
Израиль признан лучшим организатором Евровидения
15:45
Месторождение нефти в Сирии охраняют саудовские военные
15:28
Вопреки переговорам – новое задержание израильтян в Москве
14:44
"Международный суд не имеет юридической силы в Израиле"
14:13
Саар обещает разморозить строительство в Иерусалиме
13:33
Наступление Сирии и РФ в Идлибе: более 60 жертв  
13:16
В Бельгии ищут сбежавших заключенных
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus