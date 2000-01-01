Ганц о союзе Переца и Бен-Гвира: печальный день

В пятницу, 20 декабря, лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц раскритиковал решение партий "Еврейский дом" и "Оцма Йехудит" вместе баллотироваться на выборах в 23-й Кнессет.
Он назвал это – "печальным днем для национально-религиозной общины Израиля", передает The Times of Israel.
По мнению Ганца, премьер-министр Биньямин Нетаниягу приложил к этому руку. Также не обошлось и без персональной критики лидера партии "Еврейский дом" Рафи Переца.
"Я никогда бы не думал, что Рафи Перец, педагог и человек принципа, возглавит движение за привлечение расистских наследников Меира Кахане в израильский Кнессет. Этот союз не создаст легитимности для партии "Оцма Йехудит", а скорее делегитимизирует раввина Рафи и его партию", – сказал Ганц.
К недовольству политическим союзом также выразил Яир Лапид, назвав слияние "позором" религиозного сионизма.