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Кахоль Лаван получит 38 мандатов 20.12 10:40   MIGnews.com

Кахоль Лаван получит 38 мандатов

Портал Макор Ришон провел опрос общественного мнения о том, за кого будут голосовать израильтяне на выборах.

По данным опросам, количество мандатов, на которое может рассчитывать партия Кахоль Лаван подскочит до 38. Ликуд во главе с Нетаниягу получит 34 мандата, у Либермана и НДИя - семь мандатов. Сформировать правительство по-прежнему будет трудно. Правый блок получает в этом сценарии 56 мандатов, левый блок при поддержке арабских партий - 57.

Авода -Гешер потеряет мандат и получит лишь пять мест в Кнессете. Демократический союз-Мерец не преодолеют избирательного барьера, Объединенный Арабский Список может рассчитывать на рекордные 14 мандатов. В правом лагере - сложная обстановка. Сою Еврейский Дом-Ихуд Леуми не преодолеют избирательный барьер, также не преодолеет избирательный барьер Оцма Йехудит. Ха Ямин ха Хадаш во главе с Беннетом может рассчитывать на семь мандатов. ШАС получает восемь мандатов, Яадут А-Тора - семь.

В случае, если лидером Ликуда будет Гидеон Саар, партия потеряет четыре мандата и может рассчитывать лишь на 30 мест в Кнессете. В то же время, весь первый блок получит мандатов больше - 60, и Еврейский Дом преодолеет избирательный барьер. В апреле 2019 года у правого блока было 60 мандатов - но этого оказалось недостаточным для того, чтобы сформировать правительство. У Объединенного Арабского списка в этом сценарии будет 14 мандатов, у НДИ - 7.

Также не будет драматических изменений в ультра-ортодоксальном секторе. Самое интересное произойдет в этом сценарии с партией Беннета - она получает десять мандатов.

В левом блоке, ситуация. однако, остается плачевной - Авода-Гешер получает пять мандатов, Демократический лагерь - 2,6, ниж избирательного барьера. В этом сценарии левый блок при поддержке арабов опускается до уровня 53 мандатов.


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