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Ницан: теперь пусть разбирается Кнессет | Фото:20.11 22:00   MIGnews.com

Ницан: теперь пусть разбирается Кнессет

Депутаты Кнессета могут в течение 21 дня поддержать кандидатуру на формирование правительства.

Такое заявление сделал генеральный прокурор Шай Ницан вечером, 20 ноября.

По его словам, первый депутат, за которого проголосует не менее 61 сторонника, получит мандат на формирование правительства.

Такое заявление было сделано после того, как лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц заявил, что возвращает мандат президенту Реувену Ривлину, так как не справился с поставленной задачей.


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