Нетаниягу-Ганцу: я готов вернуться к переговорам

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца вернуться за стол переговоров.
Соответствующее заявление он сделал после того, как Ганц объявил, что возвращает мандат.
"Я готов вернуться к переговорам сегодня вечером в попытке сформировать правительство единства. Израилю нужно правительство единства для безопасности нации и для выполнения воли народа", – сказал Нетаниягу.
Таким образом он отреагировал на обвинения Ганца о том, что сорвал переговоры. Лидер 2Кахоль Лаван" в телевизионном обращении сказал, что "попросил премьер-министра провести прямые переговоры, но его встретили оскорблениями, клеветой и детскими видеороликами".