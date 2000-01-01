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Нетаниягу-Ганцу: я готов вернуться к переговорам | Фото:20.11 21:15   MIGnews.com

Нетаниягу-Ганцу: я готов вернуться к переговорам

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца вернуться за стол переговоров.

Соответствующее заявление он сделал после того, как Ганц объявил, что возвращает мандат.

"Я готов вернуться к переговорам сегодня вечером в попытке сформировать правительство единства. Израилю нужно правительство единства для безопасности нации и для выполнения воли народа", – сказал Нетаниягу.

Таким образом он отреагировал на обвинения Ганца о том, что сорвал переговоры. Лидер 2Кахоль Лаван" в телевизионном обращении сказал, что "попросил премьер-министра провести прямые переговоры, но его встретили оскорблениями, клеветой и детскими видеороликами".


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