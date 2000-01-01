20.11 20:55 MIGnews.com

Ганц: Нетаниягу затормозил переговоры клеветой

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Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и его команда в течение четырех недель были не в состоянии сотрудничать, так как якобы стремились заручиться поддержкой необходимого большинства в Кнессете."Я попросил премьер-министра, который проиграл выборы, провести прямые переговоры, но меня встретили оскорблениями, клеветой и детскими видеороликами", – сказал он в телевизионном выступлении вечером, 20 ноября.По словам Ганца, люди выбрали его и "Кахоль Лаван", потому "никто не имеет права помешать выбору народа".Тот факт, что Ганц не смог сформировать правительство единства, приближает таким образом страну к третьим выборам.