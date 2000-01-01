20.11 20:24 MIGnews.com

Ганц вернул мандат Ривлину

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В среду, 20 ноября, лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц вернул мандат президенту Реувену Ривлину на формирование правительства единства.Как сообщает The Times of Israel, он обвинил Биньямина Нетаниягу в том, что не смог сформировать правящую коалицию.В телевизионном обращении Ганц отметил, что он "не оставил камня на камне" в своих попытках сформировать правительство, основанное на "уважении, морали, ценностях". А правый блок, по его словам, "работает только ради одного человека".Ранее стало известно, что Ганц провел телефонный разговор с президентом, отметив, что его попытка сформировать правительство провалилась.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в среду уже призывал Ганца еще раз сесть за стол переговоров, пока не поздно. Однако ответом стал именно тот факт, что лидер "Кахоль Лаван" вернул мандат.