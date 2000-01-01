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Ганц признал поражение | Фото:20.11 20:03   MIGnews.com

Ганц признал поражение

Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц признал, что ему не удалось сформировать правительство единства.

Об этом вечером, 20 ноября, сообщило издание The Times of Israel.

Согласно заявлению партии, лидер "Кахоль Лаван" сообщил президенту Реувену Ривлину, что не смог сформировать правящую коалицию, практически уверяя, что Израиль будет готов к третьему раунду выборов через год.

Уточняется, что Ганц признал поражение в телефонном разговоре с президентом, после того, как переговоры о единстве с лидером "Ликуд" Биньямином Нетаниягу и председателем НДИ Авигдором Либерманом ни к чему не привели.


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