20.11 17:44 MIGnews.com

Нетаниягу-Ганцу: сядем за стол, пока не поздно

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В среду, 20 ноября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал сесть за стол переговоров и решить вопрос о формировании правительства национального единства, пока не поздно.Об этом он заявил на собрании правых партий после выступления лидера НДИ Авигдора Либермана о том, что он не присоединится к правительству, в которое входят партии харедим, либо "Объединенный Арабский Список", передает Аруц Шева."У нас есть историческая возможность получить то, о чем мы могли только мечтать. У нас есть возможность установить наши границы и установить суверенитет в долине реки Иордан и других регионах. Мы не должны терять ни одного дня, но потеряли целый год. Сейчас нужно правительство единства", – подчеркнул премьер-министр.Он обратился к лидеру "Кахоль Лаван" с призывом еще раз сесть за стол переговоров, чтобы раз и навсегда решить вопрос с правительством."Я хочу сказать Ганцу - еще не поздно. У вас еще есть мандат. Давайте сядем за стол переговоров, а на следующий вечер объявим, что мы создаем правительство национального единства. Я призываю вас, Бени Ганц, отпустить вето Яира Лапида", – отметил Нетаниягу.