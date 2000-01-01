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Яадут А-Тора: заявление Либермана о харедим – преступление | Фото:20.11 16:00   MIGnews.com

Яадут А-Тора: заявление Либермана о харедим – преступление

Исраэль Эйхлер из "Яадут А-Тора" возмутился заявлением главы НДИ Авигдора Либермана по поводу харедим.

В частности, он заявил, что нет смысла больше выискивать в мире антисемитизм, в то время, как Либерман "объявляет переворот и баллотируется на третьих выборах", передает Аруц Шева.

"Он пошел в атаку, защищаясь, чтобы снять ответственность за правительственную катастрофу, которую сам же и вызывает. То, что Либерман объявил сегодня против общества харедим, является военным преступлением. Он использует методы русского царя, который призвал "бить жидов и спасать Россию". Это то, что они сделали с евреями Кишинева, и то, что уроженец Кишинев проделывает сегодня", – отметил Эйхлер.

В свою очередь, Аяков Лицман заявил, что заявление Либермана само собой равносильно антисемитизму.

"Позорное уродливое шоу ужасов, полное лжи, невежества и ненависти. К сожалению, мы можем сказать, что вновь сегодня был запущен", - отметил Лицман.

Ранее Либерман осудил то, что он называет "антисионистской коалицией" между арабскими и ультраортодоксальными партиями.

"Мы должны назвать вещи своими именами: "Объединенный список" – это действительно пятая колонна. К сожалению, партии харедим также становятся все более антисионистскими", – объявил он.


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