Яадут А-Тора: заявление Либермана о харедим – преступление
Исраэль Эйхлер из "Яадут А-Тора" возмутился заявлением главы НДИ Авигдора Либермана по поводу харедим.
В частности, он заявил, что нет смысла больше выискивать в мире антисемитизм, в то время, как Либерман "объявляет переворот и баллотируется на третьих выборах", передает Аруц Шева.
"Он пошел в атаку, защищаясь, чтобы снять ответственность за правительственную катастрофу, которую сам же и вызывает. То, что Либерман объявил сегодня против общества харедим, является военным преступлением. Он использует методы русского царя, который призвал "бить жидов и спасать Россию". Это то, что они сделали с евреями Кишинева, и то, что уроженец Кишинев проделывает сегодня", – отметил Эйхлер.
В свою очередь, Аяков Лицман заявил, что заявление Либермана само собой равносильно антисемитизму.
"Позорное уродливое шоу ужасов, полное лжи, невежества и ненависти. К сожалению, мы можем сказать, что вновь сегодня был запущен", - отметил Лицман.
Ранее Либерман осудил то, что он называет "антисионистской коалицией" между арабскими и ультраортодоксальными партиями.
"Мы должны назвать вещи своими именами: "Объединенный список" – это действительно пятая колонна. К сожалению, партии харедим также становятся все более антисионистскими", – объявил он.