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Либерман: Нетаниягу отдал `Ликуд` в рабство | Фото:20.11 15:30   MIGnews.com

Либерман: Нетаниягу отдал "Ликуд" в рабство

Глава НДИ Авигдор Либерман заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу "отдал" партию "Ликуд" в рабство ультраортодоксам.

Такое заявление он сделал на собрании партийной фракции в Кнессете, передает The Times of Israel.

В частности, Либерман осудил то, что он называет "антисионистской коалицией" между арабскими и ультраортодоксальными партиями.

"Мы должны назвать вещи своими именами: "Объединенный список" – это действительно пятая колонна. К сожалению, партии харедим также становятся все более антисионистскими", – объявил он.

Глава НДИ еще раз подчеркнул, что его партия ни в коем случае не присоединится к правительству меньшинства или узкого большинства.

Ранее Либерман также обвинил обе стороны, "Кахоль Лаван" и "Ликуд" в том, что они не смогли договориться о формировании правительства национального единства.


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