20.11 15:30 MIGnews.com
Либерман: Нетаниягу отдал "Ликуд" в рабство
Глава НДИ Авигдор Либерман заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу "отдал" партию "Ликуд" в рабство ультраортодоксам.
Такое заявление он сделал на собрании партийной фракции в Кнессете, передает The Times of Israel.
В частности, Либерман осудил то, что он называет "антисионистской коалицией" между арабскими и ультраортодоксальными партиями.
"Мы должны назвать вещи своими именами: "Объединенный список" – это действительно пятая колонна. К сожалению, партии харедим также становятся все более антисионистскими", – объявил он.
Глава НДИ еще раз подчеркнул, что его партия ни в коем случае не присоединится к правительству меньшинства или узкого большинства.
Ранее Либерман также обвинил
обе стороны, "Кахоль Лаван" и "Ликуд" в том, что они не смогли договориться о формировании правительства национального единства.
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