20.10 08:04 MIGnews.com

"Правительство Ганца с арабами рухнет через месяц"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Завтра, 21 октября, истекает срок действия мандата. выданного президентом Рувеном Ривлиным Биньямину Нетаниягу на формирование правительства.Источники в Ликуде полагают, что вероятность того, что Израиль пойдет на третьи выборы за год после этого сильно возрастет.13-й канал израильского ТВ опубликовал запись высказываний видного функционера Ликуда и бывшего министра социального обеспечения Хаима Каца. Кац, выступая на политической конференции сказал: “Ганцу оказывают услугу, Ганцу говоря - приходи, поработай стажером. Но государство - это не игра. Я очень хочу, чтобы он сформировал правительство с арабами - оно рухнет через месяц. Все это знают. Через месяц пойдем на выборы - и уж тут-то мы им устроим!”После этого Кац говорит: "Ликудники понимают, что Ахмед Тиби не может быть членом правительства, и как там зовут главу Объединенного Арабского Списка - я не помню. Был там Уда, была Фауда, так это не работает".Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал пост в фейсбук, в котором пишет о важности создания “широкого” правительства национального единства и опасности “антисионистского” правительства меньшинства при поддержке арабских партий. Глава правительства обратился к лидеру Кахоль Лаван Бени Ганцу с призывом: “Не помогай в создании правительства, опасного для Израиля”.