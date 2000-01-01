Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Правительство Ганца с арабами рухнет через месяц` 20.10 08:04   MIGnews.com

"Правительство Ганца с арабами рухнет через месяц"

Завтра, 21 октября, истекает срок действия мандата. выданного президентом Рувеном Ривлиным Биньямину Нетаниягу на формирование правительства.

Источники в Ликуде полагают, что вероятность того, что Израиль пойдет на третьи выборы за год после этого сильно возрастет.

13-й канал израильского ТВ опубликовал запись высказываний видного функционера Ликуда и бывшего министра социального обеспечения Хаима Каца. Кац, выступая на политической конференции сказал: “Ганцу оказывают услугу, Ганцу говоря - приходи, поработай стажером. Но государство - это не игра. Я очень хочу, чтобы он сформировал правительство с арабами  - оно рухнет через месяц. Все это знают. Через месяц пойдем на выборы - и уж тут-то мы им устроим!”

После этого Кац говорит: "Ликудники понимают, что Ахмед Тиби не может быть членом правительства, и как там зовут главу Объединенного Арабского Списка - я не помню. Был там Уда, была Фауда, так это не работает".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал пост в фейсбук, в котором пишет о важности создания “широкого” правительства национального единства и опасности “антисионистского” правительства меньшинства при поддержке арабских партий. Глава правительства обратился к лидеру Кахоль Лаван Бени Ганцу с призывом: “Не помогай в создании правительства, опасного для Израиля”.

 


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:47
Протесты в Барселоне: полиция открыла огонь
08:15
Джонсон потребовал отсрочку Brexit и тут же от нее отказался
07:43
Кирьят-Бялик: репатрианта подозревают в убийстве жены
07:42
Протесты в Ливане: правительство трещит по швам
07:12
Тель-Авив: Сотни людей потребовали освобождения Иссахар  
07:06
Прорыв дамбы: под Красноярском могла пройзти утечка ртути
06:05
Врачи забыли пациентку в томографе на шесть часов
05:28
Фермер из Индии ожил во время собственных похорон
04:29
Армия Мали ликвидировала 50 террористов
03:53
Тарантино отказался редактировать сцену с Брюсом Ли
02:38
Снуп Дог рассказал, кто ему крутит косяки: это не бесплатно
01:23
Назван продукт, который может спасти от рака
00:20
Еврокомиссия призвала Британию поторопиться
22:10
Стало известно о мании преследования Заворотнюк
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus