20.09 09:59 MIGnews.com

Как предотвратить новые выборы: суд над Нетаниягу

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Журналист портала ynet Това Цимуки опубликовала материал, в котором дает свой прогноз развитию политической ситуации в Израиле в ближайшие недели.Цимуки сообщает, что постановление БАГАЦа ограничивает для лиц, которым предъявлено обвинительное заключение, возможности занимать государственные должности. В связи с этим журналист пишет: “По мнению конституционных экспертов, в действительности ситуация с Премьер-министром Биньямином Нетаниягу, в случае, если юридический советник правительства Авихай Мандельблитт решит предъявить ему обвинения, будет такова, что инициация третьего раунда выборов станет невозможной”.До настоящего момента сторона Нетаниягу утверждала, что так называемое “правило Дери-Пинхаси” не распространяется на Нетаниягу до тех пор, пока по его делу не вынесен финальный вердикт. Тем не менее, в тот момент когда Президент поручает Нетаниягу сформировать правительство, тот выступает в роли обычного члена Кнессета, а не Премьер-министра, и потому аргументы о финальном решении в случае Премьера не имеют силы – юридические правила для “обычных” членов Кнессета носят совершенно иной характер.Другими словами, точно также, как невозможно назначить на государственную должность лицо, которому предъявлено обвинительное заключение, также невозможно ожидать от президента Израиля того, что он поручит формирование правительства Премьеру, которому предъявлено обвинение, в особенности, если речь идет о взятке.Далее ynet сообщает следующее: “По оценкам в юридической системе, от БАГАЦа потребуют заняться полномочиями Президента и его ролью в формировании правительства Нетаниягу. В ответ на петиции против назначения Нетаниягу ответственным за формирование правительства юридическому советнику правительства придется изложить свое мнение о легальном статусе Нетаниягу. Все, конечно же, зависит от итогов досудебных слушаний, но в случае, если будет вынесено решение о том, что Нетаниягу предстанет перед судом, возникнет не предусмотренная законодательством Израиля юридическая ситуация”.Несмотря на то, что юридический советник правительства еще не озаботился вышеперечисленными перспективами, эксперты по административному и конституционному праву предупреждают о том, что на горизонте – “беспрецедентный конституционный кризис”. Это потребует от юридического советника признать, что, как минимум, на пути формирования правительства Нетаниягу “стоят серьезные юридические трудности”.Между тем, офис Премьер-министра минувшей ночью опроверг слухи о том, что Нетаниягу пытается достичь сделки с обвинением. В заявлении говорится, что у этих слухов “нет никаких оснований”.