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Либерман: я требую, чтобы Нетаниягу прекратил трюки и спины 20.09 08:34   MIGnews.com

Либерман: Я требую, чтобы Нетаниягу прекратил трюки и спины

Лидер партии "Наш Дом Израиль" Авигдор Либерман выступил с новым политическим заявлением: “По мере того, как проясняются результаты выборов, Нетаниягу начинает все более энергично работать над новым спином, который приведет Израиль к еще одному раунду выборов – ради того, чтобы сформировать правительство его мечты с коалицией из 61 депутата.

Блок, созданный Нетаниягу, не имеет никакого отношения к правым. В нем, с одной стороны, – ШАС, партия, которая воздержалась от голосования по Соглашениям Осло. И у этого блока есть другая, мессианская сторона, которая пытается вернуть нас во времена Царя Давида и законов Торы, и превратить университеты в школы пророков. И есть еще, конечно, Нетаниягу – тот самый Нетаниягу, который отдал Арафату Хеврон, который голосовал за эвакуацию Газы и который, может быть, вовсе и не правый, а просто оппортунист.

Создание “Блока Галахи”, состоящего из ультраортодоксальных и мессианских партий, и призыв к Бени Ганцу создать коалицию с подобным блоком – не более, чем попытка втереть очки публике и подготовить общественное мнение к третьему раунду выборов Нетаниягу  не готов принять волю электората и признать свое поражение, хватается за соломинку и пытается произвести впечатление, согласно которому Ликуд победил на выборах, и призывает к правительству единства с Либерманом и Ганцем, которые окажутся виноватыми в случае провала.

На деле Нетаниягу одновременно работает по двум направлениям. С одной стороны он пытается всех усыпить призывами к единству, а с другой – пытается расширить “Галахический Блок” с тем, чтобы получить большинство в 6 мандатов. Если ему это не удастся, он свалит ответственность на меня и на Ганца за то, что он поведет Израиль к третьей избирательной кампании.

Я призываю Премьер-министра Нетаниягу еще один раз: прекрати свои политические игры, свои трюки и спины. Давай сядем все вместе – я, ты, Бени Ганц и создадим широкое, либеральное, национальное правительство во имя будущего Государства Израиль”.


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