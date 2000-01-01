20.06 08:47 MIGnews.com

Еш Атид: Яалон в Кнессете - благодаря нам

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Источники в партии Еш Атид подвергли резкой критике высказывания партнера по предвыборному блоку Кахоль Лаван Моше Яалона, раскритиковавшему высказывания Яира Лапида против харедим.12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что один из членов “правящего квартета” предвыборного блока Кахоль Лаван, бывший министр обороны Моше Яалон, жестко раскритиковал другого лидера и члена квартета, бывшего министра финансов Яира Лапида.Выступая на закрытой партийной конференции Яалон заявил: “Он причинил ущерб Кахоль Лаван со своей кампанией ненависти . Яир Лапид превратился в обузу”.Яалон ругал Лапида за то, что тот отталкивает от Кахоль Лаван ультраортодоксов и религиозных избирателей. Яалон сказал: “Он ведет негативную кампанию, кампанию ненависти, которая причиняет нам ущерб. Это избиратели, которые с легкостью могли бы поддержать дом Кахоль Лаван, или стать нашими будущими партнерами”.Яалон добавил: “Идея его ротации с Бени Ганцем плохо принята избирателями. Это видно по опросам. Есть достаточно много людей, готовых голосовать за Кахоль Лаван, но они боятся его позиций”.Дафна Лиэль, корреспондент 12-го канала в Кнессете пишет: “В Еш Атид - сильный гнев после заявлений Яалона. Сановник партии говорит: “Яалон болтался на грани избирательного барьера, мы пронесли его в Кнессет на наших спинах. Нам не нравилось соглашение о ротации с Ганцем - но мы его заключили и мы соблюдаем принципы коллегиальности”.Раздражение в Еш Атид усиливается и потому, что всего несколько дней назад было подтверждено упомянутое соглашение о ротации. В рамках возобновления соглашения, партия Яалона, Телем, гарантировала себе шесть мандатов в предвыборном списке Кахоль Лаван. Еш Атид указывает на то, что подобное число мандатов “никак не отражает предвыборную ценность Яалона”.Из окружения самого Яалона сообщили: “Кахоль Лаван пойдет на будущие выборы под руководством Бени Ганца, сплотив ряды за этим сильным лидером с целью служить народу Израиля. Мы рекомендуем нашим политическим противникам фокусироваться на общественном мнении, а не на вымышленных конфликтах”.