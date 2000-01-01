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Арабские партии объединяются для участия в выборах в Кнессет 20.06 13:40   MIGnews.com

Арабские партии объединяются для участия в выборах в Кнессет

Представители арабских партий Хадаш, Таал, Раам и Балад обязались баллотироваться по объединенному арабскому списку на предстоящих выборах в Кнессет.

«Мы настроены, чтобы участвовать в едином списке, и приступить к созданию своей политической платформы и стратегического и административного плана”, – было сказано на встрече партий в среду.

“У нас общее прошлое, общее видение, и на сегодняшний день у нас есть единый список. Мы будем бороться за права арабского общества в Израиле, за мир и демократию для всех граждан Израиля”, – уверен Уда Айман, глава объединенного арабского списка.


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