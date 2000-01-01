20.02 08:43 MIGnews.com

"Кахоль Лаван" лидирует в новых опросах

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Партия Бенни Ганца "Кахоль Лаван" получила бы на два места больше, чем "Лиуцд", если бы выбор состоялись сегодня, сообщает "12 канал".Опрос показывает, что "Кахоль Лаван" получила бы 35 из 120 мест в Кнессете, 33 - у "Ликуда".Согласно опросу, третьи выборы 2 марта, могут снова оказаться тупиковыми из-за плохой координации партий. Опрос также прогнозирует 13 мест для Объединенного арабского списка, возглавляемого арабами; 9 у Аводы-Гешер-Мерец; по восемь для ультраортодоксальных партий "ШАС" и "Яадут а-Тора"; семь для Авигдора Либермана и "НДИ"; и семь для правого альянса "Ямина".Опрос был проведен 19 февраля Институтом Мидгама во главе с Мано Гева. Размер выборки составляет 503, а погрешность - 4,4%.