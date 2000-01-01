20.02 08:15 MIGnews.com

Ганц хотел пойти на дебаты, но советники отговорили

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Газета Исраэль Ха Йом сообщает о том, что вопреки заявлениям о “спине Нетаниягу”, лидер Кахоль Лаван первоначально намеревался принять его вызов и пойти на публичные дебаты с главой Ликуда.По сообщениям источников из окружения Нетаниягу он хотел открытых дебатов с Нетаниягу, но его отговорили советники и консультанты. С их точки зрения, подобное мероприятие “не будет служить целям нашей кампании”.Источник в Кахоль Лаван сообщил: “Советники опасались, что это выставит его в невыгодном свете, и он их на этом этапе послушался, с тем, чтобы добит ься целей кампании”.Сам Ганц отказался комментировать эту информацию.