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Ганц хотел пойти на дебаты, но советники  отговорили 20.02 08:15   MIGnews.com

Ганц хотел пойти на дебаты, но советники  отговорили

Газета Исраэль Ха Йом сообщает о том, что вопреки заявлениям о “спине Нетаниягу”, лидер Кахоль Лаван первоначально намеревался принять его вызов и пойти на публичные дебаты с главой Ликуда.

По сообщениям источников из окружения Нетаниягу он хотел открытых дебатов с Нетаниягу, но его отговорили советники и консультанты. С их точки зрения, подобное мероприятие “не будет служить целям нашей кампании”.

Источник в Кахоль Лаван сообщил: “Советники опасались, что это выставит его в невыгодном свете, и он их на этом этапе послушался, с тем, чтобы добит ься целей кампании”.

Сам Ганц отказался комментировать эту информацию.


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