20.02 12:00 MIGnews.com

Израильтяне по всему миру отдали голоса - явка снизилась

🗳Israel’s third general election in a year. We do democracy at least three times better than anywhere else in the Middle East! 🇮🇱#IsraElex2020 pic.twitter.com/1418pd84rH — Mark Regev (@MarkRegev) February 19, 2020

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Голосование в израильских посольствах и консульствах за границей подошло к концу. Об этом сообщает JP в четверг, 20 февраля.Явка избирателей составила 66%: 3442 израильских дипломата и других членов официальных делегаций и их семьи проголосовали в преддверии выборы 2 марта по всему миру. В прошлом году, 76% израильтян пришли отдать свои голоса.Министерство иностранных дел сообщило, что организация голосования в Китае столкнулась с препятсвиями, и были трудности с организацией отправки урн для голосования обратно в Израиль из-за отсуствия прямых рейсов.Голосование проходило в 96 местах по всему миру, начиная с Веллингтона, Новая Зеландия, во вторник вечером по израильскому времени. У каждого места голосования была своя местная избирательная комиссия во главе с консулом Израиля. В МИДе была комната для наблюдения за процессом выборов.