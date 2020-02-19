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Израильтяне по всему миру отдали голоса - явка снизилась | Фото:20.02 12:00   MIGnews.com

Израильтяне по всему миру отдали голоса - явка снизилась

Голосование в израильских посольствах и консульствах за границей подошло к концу. Об этом сообщает JP в четверг, 20 февраля.

Явка избирателей составила 66%: 3442 израильских дипломата и других членов официальных делегаций и их семьи проголосовали в преддверии выборы 2 марта по всему миру. В прошлом году, 76% израильтян пришли отдать свои голоса.

Министерство иностранных дел сообщило, что организация голосования в Китае столкнулась с препятсвиями, и были трудности с организацией отправки урн для голосования обратно в Израиль из-за отсуствия прямых рейсов.

Голосование проходило в 96 местах по всему миру, начиная с Веллингтона, Новая Зеландия, во вторник вечером по израильскому времени. У каждого места голосования была своя местная избирательная комиссия во главе с консулом Израиля. В МИДе была комната для наблюдения за процессом выборов.






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