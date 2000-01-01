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Ганц: у Нетаниягу будут дебаты в суде | Фото:20.02 11:13   MIGnews.com

Ганц: у Нетаниягу будут дебаты в суде

Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц в интервью радиостанции Kan Bet прокомментировал расследование, рекомендованное обвинением в отношении его бывшей компании, назвав это результатом "политического давления".

"Меня это не удивило, расследование не было начато. Все это является вопросом политического давления и сосредоточено на отчете государственного контролера, который касался израильской полиции, а не Пятого измерения."

На этом этапе Ганц проходит как свидетель, а не подозреваемый.
 
"Этот вопрос был рассмотрен в прошлом, и нет никаких подозрений в преступной деятельности. В отличие от других людей, я доверяю нашей правоохранительной системе, системе расследований и системе экспертизы", - заявил Ганц с явным намеком премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Ганц также заявил, что он открыт для любых проверок и ему нечего скрывать.
 
"Весь этот шаг - это просто Нетаниягу, пытающийся составить повестку дня."

Когда его спросили о его отношениях с Виктором Вексельбергом, который в настоящее время является целью санкций США, Ганц ответил, что "были опытные инвесторы, поддерживающие Вексельберга, все это возникло впоследствии, и еще было долго после того, но оно уже не имело значения для меня."

"Единственное место, через которое личные данные граждан Государства Израиль просочились в другие места, - это системы Ликуда", - добавил он, ссылаясь на недавний взлом приложения "Электор" Ликуда, который привел к потери личной информации более 6 миллионов израильтян.

Ганц также ответил в интервью на приглашение к дебатам, которые он получил от Нетаниягу. Он сказал, что ему это не интересно.

"Эта конфронтация - вращение, которое происходит сразу после того, как была назначена дата суда над Нетаниягу - я не буду сотрудничать с этим вращением. Он идет на суд, на дебаты с 333 людьми."

"Он недостойен [дебатов] сейчас, после получения трех обвинительных заключений."


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