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Став Шафир будет баллотироваться на выборах | Фото:19.12 15:41   MIGnews.com

Став Шафир будет баллотироваться на выборах

Депутат 22-го Кнессета от блока Демократический лагерь Став Шафир, которая ранее рассказала о своих заслугах перед Израилем, собирается баллотироваться на выборах 2 марта.

Такое заявление она сделала в четверг, 19 декабря, передает The Times of Israel.

Шафир заявила, что не собирается сотрудничать с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, поскольку "он коррумпировал систему".

"Моя партия будет сидеть в любом правительстве, которое уважает наши ценности, в том числе и "Ликуд", – отметила она.

Накануне Шафир вступила в открытый конфликт со своими союзниками из партии Мерец. Она была недовольна активностью функционеров, намеренных перетрясти список кандидатов Демократического лагеря, выдвинув на первые места своих людей, а ее депутата от партии отодвинуть на более дальние места.


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