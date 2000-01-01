Став Шафир будет баллотироваться на выборах

Шафир заявила, что не собирается сотрудничать с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, поскольку "он коррумпировал систему".
"Моя партия будет сидеть в любом правительстве, которое уважает наши ценности, в том числе и "Ликуд", – отметила она.
Накануне Шафир вступила в открытый конфликт со своими союзниками из партии Мерец. Она была недовольна активностью функционеров, намеренных перетрясти список кандидатов Демократического лагеря, выдвинув на первые места своих людей, а ее депутата от партии отодвинуть на более дальние места.