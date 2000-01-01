19.11 07:23 MIGnews.com

Что сказал Либерман Ганцу

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До истечения срока мандата Бени Ганца на формирование правительства осталось чуть более суток. Если кто-то рассчитывал на то, что Авигдор Либерман даст Бени Ганцу “зеленый свет” на формирование правительства меньшинства при поддержке арабских партий, он ошибся. Либерман, на встрече с Ганцем вечером 18 ноября, продолжал настаивать на формировании “широкого правительства национального единства”.Ганц и Лапид оказались в тупике - и среди их сторонников растет озабоченность в преддверии того, что Кахоль Лаван будет вынуждена вернуть президенту мандат на формирование правительства. Это будет означать, что Ганц потеряет возможность стать премьер-министром - и , возможно на очень долгое время.В то же время, Ликуд издает “позитивные сигналы” после встреч с Либерманом. Ликуд утверждает, что понял о Либермане две вещи: во-первых, его целью не является устранение Нетаниягу. Во-вторых, Либерман отвергает идеи, но не людей. У Либермана есть идеи о том, как должны складываться отношения государства и религии, но он не отвергает возможность работы со специфическими политиками - Лицманом, Гафни или Дери.На встрече с представителями ультраортодоксальных партий с Нетаниягу премьер попросил их пойти на уступки Либерману. Конкретно, харедим, возможно, пойдут на некоторые уступки по вопросу о законе о призыве, по Стене Плача. В то же время они подчеркнули, что никаких уступок в отношении транспорта и открытия бизнесов в шабат ждать не следует.Ликуд также сообщает о том, что Либерман был бы “счастлив” выступить в роли архитектора правительства национального единства.Ранее сам Либерман объявил, что сделает все, чтобы было сформировано правительство национального единства в течение двух дней, пока не истечет срок мандата лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца."Если к полудню в среду мы не достигнем соглашения, то, насколько я понимаю, мы не смогли сформировать правительство единства. Тогда будет каждый сам за себя", – отметил он.По словам Либермана, воскресные переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаниягу прошли "по-деловому". Стороны не тратили время на обсуждения личных ссор.Тем временем, Нетаниягу перед журналистами предположил, что еще есть надежда на Либермана."Не все потеряно. Я думаю, что есть еще надежда. У меня вчера была встреча с Авигдором Либерманом, хорошая встреча – и мы поговорим снова. Я не могу поверить, что Либерман поддержит такое правительство (меньшинства, -ред.), поддерживаемое сторонниками террора, которые хотят уничтожить страну", – отметил он.По словам Нетаниягу, правительство национального единства – это то, что нужно стране в настоящее время, так как "в этот исторический момент мы должны выбирать между проклятием и благословением".