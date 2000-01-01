19.11 11:37 MIGnews.com

Сообщения о возможном компромиссе между харедим и Либерманом

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Израильские СМИ сообщают об “очертаниях компромисса”, который, возможно, будет достигнут между ультраортодксальными партиями и Авигдором Либерманом.Компромисс стал результатом лихорадочных переговоров между руководством НДИ и лидерами правых партий, в первую очередь, Аелет Шакед и Биньямином Нетаниягу.Радио Решет Бет передает, что харедим готовы покинуть их основные центры власти, в которых они закрепились в последние годы - комитет Кнессета по финансам, МВД и даже министерство здравоохранения. Либерман, таким образом, сможет продемонстрировать исполнение части своих предвыборных обещаний. Но, с другой стороны, он не сможет вмешиваться в “галахические материи” или пытаться изменить существующий статус-кво.Следует отметить, что накануне встреч с Либерманом глава правительства Биньямин нетаниягу провел переговоры с лидерами ультраортодоксальных партий, с тем, чтобы они могли согласовать свои позиции перед переговорами с НДИ.