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Либерман и Биби: продолжим усилия по созданию правительства 19.11 11:02   MIGnews.com

Либерман и Биби: продолжим усилия по созданию правительства

Завершилась еще одна встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и лидера фракции наш Дом - Израиль Авигдора Либермана. По окончании встречи было издано совместное заявление, в котором сообщается, что “встреча была хорошей и релевантной, мы продолжим усилия по созданию правительства национального единства”.

Обозреватели 12-го канала израильского ТВ сообщают, что речь идет лишь о верхушке айсберга - за кулисами “прилагаются неимоверные усилия к тому, чтобы вернуть Либермана в лагерь Нетаниягу”.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что “в свете результатов выборов не существует возможности создания узкого правого правительства с Либерманом, единственный выход - правительство национального единства“.

Ранее 12-й канал израильского ТВ сообщает о "далеко идущих соглашениях" , достигнутых между Кахоль Лаван и Наш-Дом - Израиль.

Речь идет, прежде всего, о соглашениях в сфере отношений государства и религии.

Журналисты утверждают, что Кахоль Лаван “готов пойти очень далеко ради Либермана”.

Команды переговорщиков двух партий согласились о том, что процесс гиюра может проходить под надзором главных раввинов городов, и что его можно будет переносить из города в город. Также достигнуто полное взаимопонимание относительно “соглашения о Стене Плача”, одобрена идея о гражданском браке. Стороны согласились на том, что будут бороться за закон о призыве “в его первоначальной редакции”.

Партии достигли согласия о том, что будут бороться за отмену “закона о супермаркетах” и за введение общественного транспорта в шабат - в тех муниципальных образованиях, которые проявят к такой идее интерес.

Репортеры выразили уверенность в том, что теперь Либерману “будет очень трудно” присоединиться к правому блоку и забыть о всех обещаниях, данных ему Кахоль Лаван.


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