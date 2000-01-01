19.09 10:03 MIGnews.com

Либерман: Ганц и Нетаниягу могут не звонить

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Лидер партии "Наш Дом Израиль" Авигдор Либерман вновь повторил свои условия вхождения в коалиционное правительство.Либерман сказал: “Прошлой ночью, после публикации предварительных итогов выборов, я слышал всякого рода экспертов и комментаторов, презентовавших разные воображаемые сценарии. Я не хочу даром тратить ваше время и потому хочу сделать одну вещь совершенно ясной: "Наш Дом Израиль", как мы говорили на протяжении всей предвыборной кампании, будет заседать только в широком либеральном национальном правительстве. Такое правительство должно состоять из трех партий – "Наш Дом Израиль", Ликуд и Кахоль Лаван. Если Ганц и Нетаниягу не сделают заявлений, что таково их намерение, пусть не утруждаются и мне не звонят. Для нас никакого другого варианта нет”.Далее Либерман подчеркнул: “Хочу развенчать еще один сценарий “строителей коалиций”: Мы не будем сидеть в одном правительстве с арабскими партиями: ни в этой вселенной, ни в параллельной вселенной. Мы не откажемся от закона о призыве в том виде, в котором он написан, и мы не откажемся от требования отменить закон о супермаркетах, мы не откажемся от общественного транспорта в Шабат, мы не откажемся от гражданских браков, и мы продолжим требовать включить в учебный план ультрарелигиозных школ основные предметы. Мы хотим нормальной страны, в которой граждане живут по принципу: "живи и дай жить другому". Я не хочу открывать супермаркеты в Шабат в Бней-Браке и я не хочу закрывать супермаркеты в Шабат в Ашдоде. Точка”.Далее Либерман обратился к президенту Рувену Ривлину: “Ключ сегодня находится в руках президента. Он должен играть куда более активную роль в формировании коалиции. Я думаю, что он должен позвонить уже на этой неделе Нетаниягу и Ганцу и позвать их на встречу, из которой должно родиться единство. Мы не хотим правительства единства, созданного без нас. Мы заботимся о Государстве Израиль. Само собой разумеется, что мы хотим быть частью следующей коалиции, но мы готовы быть и в оппозиции – если это пойдет на благо страны”.