19.09 09:08 MIGnews.com

Что сделает Ривлин. Четыре сценария

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Политический график формирования нового правительства совпадает с графиком судебного расследования против Премьер-министра Биньямина Нетаниягу. В этой ситуации у президента Рувена Ривлина особо важная и сложная роль.Закон о правительстве представляет Президенту право назначать, по своему усмотрению, того депутата Кнессета, которого он сочтет наиболее подходящим, для формирования правительства. По закону Президент обязан провести консультации с главами фракций Кнессета, но не обязан принять их позицию. Поскольку на настоящий момент нет блока из 61 депутата, который мог бы сформировать коалицию, перед Ривлиным стоят следующие альтернативы.1. Поручить формирование правительства Нетаниягу. Нетаниягу не имеет 61 мандата, но он договорился с лидерами правых и ультрарелигиозных фракций, и существует вероятность того, что он сумеет сформировать коалицию за отведенное законом время.2. В случае, если юридический советник правительства Авихай Мандельблитт решит предъявить Нетаниягу обвинения, Ривлин может “проигнорировать” лидера Ликуда даже в случае, если тот будет опираться на широкую поддержку среди фракций. При этом он может оправдать свои действия стремлением поддержать стабильную коалицию, поскольку Нетаниягу могут отправить в отставку в любой момент.3. Ривлин может поручить формирование правительства Бени Ганцу. Такое решение он может принять в случае, если сочтет, что у лидера Кахоль Лаван есть хорошие шансы на создание коалиции.4. Наконец, Ривлин может поручить формирование правительства любому члену Кнессета, которого в данный момент не рассматривают в качестве кандидата в Премьеры. Это может быть Юлий Эдельштейн, Гидон Саар или Габ Ашкенази (но в случае Ликуда необходимо изменение устава партии). Ривлин может предпринять такой шаг немедленно, но столкнуться с весьма вероятным провалом, поскольку Ликуд поддержит только Нетаниягу, или позже после того, как ни Нетаниягу, ни Ганц не сумеют сформировать правительство.В любом случае политический график формирования правительства совпадает с графиком судебных действий против Нетаниягу. Предварительные слушания по делу Премьера назначены на 2 октября – за день до инаугурации нового Кнессета. После этого Мандельблит безотлагательно решит: предъявлять Нетаниягу обвинения или нет.В случае, если Мандельблитт примет решение предъявить обвинения в этот период, Нетаниягу будет чрезвычайно трудно вести диалог с лидерами центристских фракций, и уговорить их отказаться от заявлений, что они не будут заседать с ним в одном правительстве.Одновременно, сам Ривлин зависит от решения Манедельблитта, и в подобных обстоятельствах может счесть невозможным поручить формирование правительства Нетаниягу.