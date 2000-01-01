19.09 08:24 MIGnews.com

Израиль оказался на пороге ненужной войны

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Последние дни эры правления премьер-министра Биньямина Нетаниягу, обновившего в июле рекорд первого главы правительства Израиля Давида Бен-Гуриона по длительности пребывания во главе правительства, рискуют обернуться для государства значительными проблемами.Такое мнение в своей статье для издания "Гаарец" выразил политический обозреватель Амос Харель.Эксперт напомнил, что закон предоставляет новоизбранному парламенту почти четыре месяца для формирования правительства. В случае же провала переговоров в стране могут быть объявлены третьи к ряду выборы.Ситуацию осложняет тот факт, что адвокаты действующего премьера должны явиться на слушания к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблитту. Ожидаемое решение генерального прокурора о предъявлении Неатниягу обвинений сразу по трем разным коррупционным делам повлияет на ход переговоров.Кроме того, напряженность в сфере безопасности грозит обернуться преднамеренной эскалацией конфликта, которую действующий глава правительства может попытаться использовать, чтобы сорвать переговоры о формировании нового состава правительства и ускорить создание чрезвычайного кабинета министров во главе с самим же Нетаниягу.Стоит отметить, что премьер уже не единожды использовал подобный способ, чтобы создать более комфортные условия для формирования самых неожиданных коалиций. Например, в 2012 году Нетаниягу воспользовался обострением, спровоцированным иранской ядерной программой, чтобы ненадолго присоединить к коалиции фракцию «Кадима».По мнению обозревателя, это не теория заговора или неоправданное нагнетание ситуации, ведь Израиль оказался на пороге такого сценария развития событий еще неделю назад, когда глава правительства попытался инициировать крупную военную операцию в Газе, которую в итоге по юридическим причинам заблокировал Мандельблитт. В его директиве содержалось настойчивое требование созвать для одобрения операции в Газе кабинет безопасности, чего, по данным СМИ, Нетаниягу хотел избежать.В свою очередь в ЦАХАЛе считают, что последствия операции, планируемой премьером, были бы относительно мягкими, однако руководители силовых структур начали подозревать, что причина столь резкого изменения в сфере политики безопасности – политическая. Харель отмечает, что еще несколько дней назад Нитаниягу прекрасно знал, как мотивировать необходимости продолжения политики сдерживания, которую он проводил в отношении Газы последние полутора лет.Столь же резкое изменение риторики, которое могло привести к операции, потенциально способной спровоцировать полномасштабную войну, выглядело сомнительным и несвоевременным.По сути, повторилось противостояние премьера с экс-министром обороны Эхудом Бараком и главами силовых служб из-за нападения на Иран в начале десятилетия, но в меньших масштабах.Мандельблитт фактически в одиночку спас страну от ненужной войны в секторе Газа и тем самым предотвратил мощный удар по демократической системе Израиля, которую мог бы обернуться перенос выборов, полагает Харель."Теперь все хотят получить выгоду от этого, но единственным настоящим мужчиной в этой ситуации оказался Мандельблитт", - сказал один из старших офицеров, подтвердивший события прошлой недели. По его словам, вопреки сообщениям в прессе, руководители силовиков не собирались уходить в отставку в знак протеста против решения премьера.По мнению эксперта, военное руководство страны в последнее время стало весьма чувствительно к изменениям политического курса. Старшие офицеры ЦАХАЛ стараются подчиняться линии партии, тем более под давлением сверху, особенно учитывая, что их коллегам, которые считаются слишком независимыми, указывают на дверь.