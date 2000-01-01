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Биби: пусть Ривлин отдаст мандат Ганцу, пусть Ганц потеет 19.09 07:27   MIGnews.com

Биби: пусть Ривлин отдаст мандат Ганцу, пусть Ганц потеет

Газета Исраэль Ха Йом опубликовала подробности о встрече премьер-министра Биньямина Нетаниягу с главами правых фракций Кнессета.

В ходе встречи был заключен договор о том, что правые и ультраортодоксальные партии выступают единым блоком.

Во время встречи Нетаниягу сказал: “Пусть президент отдаст мандат на формирование правительства Ганцу. Нет проблем. Пусть Ганц попробует сформировать правительство, пусть он попотеет. Ничего у него не получится”.

Лидер Ихуд Леуми Бецалель Смотрич спросил: "Предположим, что завтра Ганц организует правительство и говорит, что берет только вас, и что готов к ротации. Что вы ответите?”

Нетаниягу сказал: “Я скажу ему, что мы - один блок”.

После этого в Иерусалиме прошла встреча руководства Ликуда. назначенный  координатором ведения коалиционных переговоров министр туризма Ярив Левин сказал: Кахоль Лаван пытаются выставить себя сторонниками единства. На самом деле, они делают нечто прямо противоположное они говорят о единстве, но дисквалифицируют Нетаниягу в качестве лидера партии. Такого еще не было в истории.  Независимо от тех результатов, которые мы получили, совершенно очевидно, что наш кандидат в премьер-министры - Биньямин Нетаниягу. Мы не - не Авода, партия которая разрушила себя изнутри”.

Министр Офир Акунис заявил: "Тоталитарные партии бойкотирую Нетаниягу, это - самый большой цинизм в израильской политике.  Большей частью со стороны тех, кто ведет политику северокорейского типа".

Член Кнессета Давид Битан заявил: “Наш кандидат в премьеры - Нетаниягу, мы не собираемся его менять, мы не будем это делать потому, что другая партия его запретила. Мы никогда этого не делали и никогда этого не сделаем. Мы рекомендуем Кахоль Лаван слезть с дерева”.


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