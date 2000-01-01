Ривлин назначил консультации с фракциями: названа дата
В воскресенье, 22 сентября, Президент Реувен Ривлин начнет консультации с представителями парламентских фракций по поводу того, кто будет ответственным за формирование будущей коалиции.
В частности, генеральный директор канцелярии Харель Туби разослал 19 сентября соответствующие приглашения. А решение о начале консультаций Ривлин принял после разговора с главой Центральной избирательной комиссии Израиля Хананом Мельцером.
Уже после консультаций президент пригласит кандидатов на получение мандата для формирования правительства.
Ранее стало известно, что политический график формирования нового правительства совпадает с графиком судебного расследования против Нетаниягу. В связи с этим у Ривлина есть 4 сценария, как поступить дальше.