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Ривлин назначил консультации с фракциями: названа дата | Фото:19.09 17:10   MIGnews.com

Ривлин назначил консультации с фракциями: названа дата

В воскресенье, 22 сентября, Президент Реувен Ривлин начнет консультации с представителями парламентских фракций по поводу того, кто будет ответственным за формирование будущей коалиции.

В частности, генеральный директор канцелярии Харель Туби разослал 19 сентября соответствующие приглашения. А решение о начале консультаций Ривлин принял после разговора с главой Центральной избирательной комиссии Израиля Хананом Мельцером.

Уже после консультаций президент пригласит кандидатов на получение мандата для формирования правительства.

Ранее стало известно, что политический график формирования нового правительства совпадает с графиком судебного расследования против Нетаниягу. В связи с этим у Ривлина есть 4 сценария, как поступить дальше.


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