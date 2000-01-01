Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Лапид: Блок шантажистов толкает страну к третьим выборам 19.09 15:03   MIGnews.com

Лапид: Блок шантажистов толкает страну к третьим выборам

Сопредседатель "Кахоль Лаван" Яир Лапид отверг призывы Биньямина Нетаниягу к созданию правительства национального единства.

На встрече активистов "Кахоль Лаван" Лапид провозгласил: “Если Биби подвинется, то здесь будет правительство национального единства. Правительство, каждый член которого верит в гражданские браки; которое отменит закон о супермаркетах и введет общественный транспорт в Шабат. Без обвинительных заключений и без коррупции. Правительство, которое изменит закон о выборах, так, чтобы невозможно было больше толкать страну на выборы каждые три месяца”.

Лапид подчеркнул: "Такова цель этого экстремистского блока, который был организован вчера. Именно поэтому Нетаниягу занялся спинами и жонглированием в последние часы. Народ ему не верит – и он пытается заместить народ. Мы не позволим ему втянуть страну в еще одни выборы. Наша цель – сформировать правительство национального единства. Широкое либеральное правительство с Либерманом. Правительство с Ликудом и без Нетаниягу. Один человек стоит между нами и правительством. Это то, что выбрали граждане Израиля. Это то, за что они проголосовали. И это причина того, что мы – самая большая партия”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:30
Зариф пригрозил миру тотальной войной
14:31
Ответ Ганца Биби: Правительство единства во главе со мной
14:30
Instagram объявил войну рекламе средств для похудения
14:10
Ветеран Второй мировой войны вышел замуж
13:44
В Афганистане террорист-смертник взорвал больницу
13:22
В Мексике разбушевался ураган Лорена
13:05
"Это – крик отчаяния Биби"
13:03
Саудовские ВВС могли участвовать в бомбежках иранцев
12:50
Директор Заворотнюк назвала причину появления опухоли
12:22
"Самая сексуальная бандитка" Мексики найдена мертвой
12:17
Ривлин: Ганц и Биби ответственны  за предотвращение выборов
11:52
Скончался легендарный музыкант Александр Васильев
11:23
Нетаниягу и Ганц пожали друг другу руки
11:18
Кахоль Лаван: Нетаниягу свалит на нас вину за третьи выборы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus