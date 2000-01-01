19.09 15:03 MIGnews.com

Лапид: Блок шантажистов толкает страну к третьим выборам

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Сопредседатель "Кахоль Лаван" Яир Лапид отверг призывы Биньямина Нетаниягу к созданию правительства национального единства.На встрече активистов "Кахоль Лаван" Лапид провозгласил: “Если Биби подвинется, то здесь будет правительство национального единства. Правительство, каждый член которого верит в гражданские браки; которое отменит закон о супермаркетах и введет общественный транспорт в Шабат. Без обвинительных заключений и без коррупции. Правительство, которое изменит закон о выборах, так, чтобы невозможно было больше толкать страну на выборы каждые три месяца”.Лапид подчеркнул: "Такова цель этого экстремистского блока, который был организован вчера. Именно поэтому Нетаниягу занялся спинами и жонглированием в последние часы. Народ ему не верит – и он пытается заместить народ. Мы не позволим ему втянуть страну в еще одни выборы. Наша цель – сформировать правительство национального единства. Широкое либеральное правительство с Либерманом. Правительство с Ликудом и без Нетаниягу. Один человек стоит между нами и правительством. Это то, что выбрали граждане Израиля. Это то, за что они проголосовали. И это причина того, что мы – самая большая партия”.