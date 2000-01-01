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`Это - крик отчаяния Биби` 19.09 13:05   MIGnews.com

"Это – крик отчаяния Биби"

Высокопоставленный функционер партии Кахоль Лаван прокомментировал призыв Премьер-министра Биньямина Нетаниягу к созданию правительства национального единства в интервью ynet.

Представитель Кахоль Лаван заявил: "Нетаниягу понимает, что он проиграл, и он не готов принять поражение. Это – крик отчаяния, с тем, чтобы повести Израиль на третьи выборы вместо того, чтобы принять результаты выборов”.

Другой представитель Кахоль Лаван заявил: “Это – циничный политический трюк Нетаниягу. Он подписал соглашение со Смотричем, Лицманом и Гафни, и теперь призывает нас присоединиться к правительству единства”.


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